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لحظة الافراج عن الموقوفين في قضية انفجار المرفأ

امن وقضاء
2023-01-25 | 11:37
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لحظة الافراج عن الموقوفين في قضية انفجار المرفأ
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لحظة الافراج عن الموقوفين في قضية انفجار المرفأ

تم الافراج عن بعض الموقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت من الشرطة العسكرية، بقرار من القاضي غسان عوديات ومنهم:

مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف
رئيس مصلحة البضائع مصطفى فرشوخ
مدير المشاريع ميشال نحول 
صاحب شركة شبلي للتجارة والتعهدات سليم شبلي
مهندس ومدير العمليات سامر رعد.


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قضية انفجار المرفأ

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