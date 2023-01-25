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لحظة الافراج عن الموقوفين في قضية انفجار المرفأ
امن وقضاء
2023-01-25 | 11:37
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لحظة الافراج عن الموقوفين في قضية انفجار المرفأ
تم الافراج عن بعض الموقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت من الشرطة العسكرية، بقرار من القاضي غسان عوديات ومنهم:
مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف
رئيس مصلحة البضائع مصطفى فرشوخ
مدير المشاريع ميشال نحول
صاحب شركة شبلي للتجارة والتعهدات سليم شبلي
مهندس ومدير العمليات سامر رعد.
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قضية انفجار المرفأ
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