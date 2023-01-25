وضع بدري ضاهر وغيره من المدراء المخلى سبيلهم بتصرف رئيس الحكومة

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابين الى كل من وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل، بناءً على توجيهات وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ لجهة ابلاغ موظفي الفئة الاولى الذين تقرر اخلاء سبيلهم اليوم وضع انفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من صباح يوم غد الخميس اضافة الى ابلاغ الموظفين من غير الفئة الاولى وضع انفسهم بتصرف الوزراء المختصين.