ماضي للـLBCI: عويدات والبيطار كلاهما ارتكب أخطاء

ماضي: مشكلة الملف ليست قضائية بل سياسية

اعتبر مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي أن كلي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ارتكبا أخطاء في الملف من اليوم الاول، متحدّثا عن أخطاء في إدارة الملف.



وأوضح ماضي، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن خطأ البيطار يتمثّل بأخذه قرارات قضائية فجائية في وقت كانت يده مكفوفة عن الملف، كما أنه لم يدّعي بالأصول القضائية على عويدات.



من جهة أخرى، أوضح أن خطأ عويدات هو قرار إخلاء سبيل أشخاص ليس هو من أوقفهم بالاساس، كما أنه متنحى عن الملف ولا يحق له قانونا إصدار قرار منع سفر بحق أي شخص.



ورأى القاضي ماضي أن ملف المرفأ طُوي، مشيرا إلى أن مشكلة الملف ليست قضائية بل سياسية وهي خارج القضاء.



ولفت مدعي عام التمييز السابق إلى أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك المفتاح للوصل إلى الحل السياسي، مشددا على أن تدخّله معنوي لا أكثر.