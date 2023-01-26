الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماضي للـLBCI: عويدات والبيطار كلاهما ارتكب أخطاء
امن وقضاء
2023-01-26 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ماضي للـLBCI: عويدات والبيطار كلاهما ارتكب أخطاء
ماضي: مشكلة الملف ليست قضائية بل سياسية
اعتبر مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي أن كلي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ارتكبا أخطاء في الملف من اليوم الاول، متحدّثا عن أخطاء في إدارة الملف.
وأوضح ماضي، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن خطأ البيطار يتمثّل بأخذه قرارات قضائية فجائية في وقت كانت يده مكفوفة عن الملف، كما أنه لم يدّعي بالأصول القضائية على عويدات.
من جهة أخرى، أوضح أن خطأ عويدات هو قرار إخلاء سبيل أشخاص ليس هو من أوقفهم بالاساس، كما أنه متنحى عن الملف ولا يحق له قانونا إصدار قرار منع سفر بحق أي شخص.
ورأى القاضي ماضي أن ملف المرفأ طُوي، مشيرا إلى أن مشكلة الملف ليست قضائية بل سياسية وهي خارج القضاء.
ولفت مدعي عام التمييز السابق إلى أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك المفتاح للوصل إلى الحل السياسي، مشددا على أن تدخّله معنوي لا أكثر.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
امن وقضاء
حاتم ماضي
البيطار
عويدات
انفجار المرفأ
التالي
تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:23
البيطار لـ"الشرق الأوسط": لعدم تنفيذ قرارات عويدات
صحف اليوم
00:23
البيطار لـ"الشرق الأوسط": لعدم تنفيذ قرارات عويدات
0
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
0
أمن وقضاء
13:10
قضية انفجار مرفأ بيروت... عويدات يطلق الموقوفين ويدعي على البيطار
أمن وقضاء
13:10
قضية انفجار مرفأ بيروت... عويدات يطلق الموقوفين ويدعي على البيطار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
أهالي ضحايا انفجار المرفأ يعتصمون أمام منزل عويدات
تقارير نشرة الاخبار
13:02
أهالي ضحايا انفجار المرفأ يعتصمون أمام منزل عويدات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:00
تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
امن وقضاء
04:00
تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
0
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
0
امن وقضاء
13:29
معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل
امن وقضاء
13:29
معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل
0
امن وقضاء
13:12
وضع بدري ضاهر وغيره من المدراء المخلى سبيلهم بتصرف رئيس الحكومة
امن وقضاء
13:12
وضع بدري ضاهر وغيره من المدراء المخلى سبيلهم بتصرف رئيس الحكومة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:17
ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!
اقتصاد
02:17
ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!
0
أخبار لبنان
2023-01-25
توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟
أخبار لبنان
2023-01-25
توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟
0
عالم الطبخ
2023-01-22
وصفة كيك جوز الهند بالقطر والسميد سهلة ولذيذة... جرّبوها في المنزل!
عالم الطبخ
2023-01-22
وصفة كيك جوز الهند بالقطر والسميد سهلة ولذيذة... جرّبوها في المنزل!
0
امن وقضاء
09:54
اخلاء سبيل بدري ضاهر
امن وقضاء
09:54
اخلاء سبيل بدري ضاهر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:46
إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف
أمن وقضاء
10:46
إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف
0
أخبار لبنان
04:15
خلف من أمام قصر العدل: لضرورة استعادة الدولة بكل مؤسساتها
أخبار لبنان
04:15
خلف من أمام قصر العدل: لضرورة استعادة الدولة بكل مؤسساتها
0
امن وقضاء
04:00
تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
امن وقضاء
04:00
تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
0
أخبار لبنان
16:07
باسيل من بكركي: موقع رئاسة الجمهورية لكل اللبنانيين ولكن لا يمكن لاحد أن يتخطى المكون المسيحي
أخبار لبنان
16:07
باسيل من بكركي: موقع رئاسة الجمهورية لكل اللبنانيين ولكن لا يمكن لاحد أن يتخطى المكون المسيحي
0
أخبار لبنان
13:44
لماذا لم تفرغ البواخر المحملة بالغاز ايول حمولتها بعد؟
أخبار لبنان
13:44
لماذا لم تفرغ البواخر المحملة بالغاز ايول حمولتها بعد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي... فما هو تاريخه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي... فما هو تاريخه؟
0
أمن وقضاء
13:40
جرعة دعم أميركية لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي
أمن وقضاء
13:40
جرعة دعم أميركية لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فلتان الدولار يشعل سوق المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فلتان الدولار يشعل سوق المحروقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شركة Ctex ومقلد معاقبان أميركيا ومصرف لبنان يتنصل من أي مخالفة قد تكون ارتكبتها
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شركة Ctex ومقلد معاقبان أميركيا ومصرف لبنان يتنصل من أي مخالفة قد تكون ارتكبتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
05:07
المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!
امن وقضاء
05:07
المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!
2
اقتصاد
02:17
ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!
اقتصاد
02:17
ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!
3
أخبار سياسية
13:05
لا صيدليات غداً في هذه الأوقات..
أخبار سياسية
13:05
لا صيدليات غداً في هذه الأوقات..
4
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
5
امن وقضاء
08:14
مدعي عام التمييز غسان عويدات قرر اطلاق سراح جميع الموقوفين دون استثناء ومنعهم من السفر في قضية انفجار المرفأ
امن وقضاء
08:14
مدعي عام التمييز غسان عويدات قرر اطلاق سراح جميع الموقوفين دون استثناء ومنعهم من السفر في قضية انفجار المرفأ
6
امن وقضاء
09:28
مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه
امن وقضاء
09:28
مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه
7
امن وقضاء
13:29
معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل
امن وقضاء
13:29
معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل
8
أخبار لبنان
10:32
سالم زهران: القاضي عويدات يكلّف المدير العام للأمن العام وضع اشارة منع سفر بحق القاضي طارق البيطار
أخبار لبنان
10:32
سالم زهران: القاضي عويدات يكلّف المدير العام للأمن العام وضع اشارة منع سفر بحق القاضي طارق البيطار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store