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تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
امن وقضاء
2023-01-26 | 04:00
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تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
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تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
ضو للـLBCI: نريد معرفة الحقيقة
يتوافد المتضامنون مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى أمام قصر عدل بيروت، من بينهم أهالي الضحايا وعدد من النواب.
ورأى النائب مارك ضو في حديث للـLBCI أن هناك غياب للضمير لدى مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات
وأكد ضو الوقوف إلى جانب البيطار لاننا نريد معرفة الحقيقة.
أما النائب ميشال معوض، فرأى في حديث للـLBCI أننا نشهد حربا لمنع العدالة الحقيقية.
وطالب بقيام دولة فعلية مبنية على اسس العدالة.
وشدد النائب اشرف ريفي على أننا نريد حماية المسار القضائي لملف المرفأ محليا ودوليا.
واعتبر النائب رازي الحج بدوره أن ما حصل يوم أمس خطير جدا من الناحية القضائية، مطالبا بإعادة الثقة والمصداقية بالجسم القضائي.
وأكد وليام نون، شقيق الضحية جو نون، أن الاهالي بانتظار نتيجة اجتماع مجلس القضاء الاعلى اليوم وعلى اساسه سيحددون توجهتهم على الارض.
ورأى نون أن قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مذلّة له وما فعله جعل دم من مات "برقبته".
وقال:" اذا القضاء اللبناني لا يستطيع الاكمال في التحقيق فليقول ذلك".
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