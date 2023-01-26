توقيف شخص ارتكب جريمة قتل في مدينة طرابلس

ماذا في التفاصيل؟

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ع.ح.) لإطلاقه النار على المواطن (م.د.) نتيجة خلاف شخصي ما أدى إلى مقتله.



وسُلم الموقوف إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.