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فرّ من أحد السجون وتوارى عن الأنظار.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
امن وقضاء
2023-01-28 | 05:30
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فرّ من أحد السجون وتوارى عن الأنظار.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
بيان صادر عن قوى الأمن...
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة السجناء الفارين من النظارات والسجون في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تمكن عدد من الموقوفين من الفرار من داخل سجن أميون بتاريخ 9-11-2022، وقد تم توقيف بعضهم في حينه.
وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة لتحديد الأماكن التي يحتمل اختباء باقي الفارين فيها، توصلت إلى تحديد مكان تواجد أحدهم في بلدة عابا - الكورة، ويدعى أ. خ. (مواليد العام 1995، لبناني).
وبتاريخ 19-1-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في البلدة المذكورة أسفر عن توقيفه، على الرغم من محاولته الفرار حيث شهر قنبلة يدوية بوجه عناصر الدورية، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وضبط القنبلة.
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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