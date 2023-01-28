تظاهرة امام قصر العدل ضد عويدات وغياب لأخرى داعمة له.. كيف كان المشهد على الأرض؟

بعدما كان من المقرر تنفيذ وقفتان في محيط قصر العدل، الاولى داعمة لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدان والثانية تطالب باقالته من منصبه على خلفية ملف التحقيقات في انفجار المرفأ..



كيف كان المشهد على الأرض؟