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عويدات لم يبلَعها والمواجهة مع البيطار لم تنتهِ
الكاتب:
لارا الهاشم
امن وقضاء
2023-01-28 | 13:27
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عويدات لم يبلَعها والمواجهة مع البيطار لم تنتهِ
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عويدات لم يبلَعها والمواجهة مع البيطار لم تنتهِ
هل سنكون أمام جولة ثانية من المواجهة بينهما؟
خرجت غالبية القوى السياسية والامنية منتصرة نتيجة انفجار العلاقة بين مدعي عام التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار.
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