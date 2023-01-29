جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح

جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح



حصل فجر اليوم تلاسن في محل حلويات في زوق مصبح، بين شخص مجهول الهوية وعامل الصندوق ع.ا.ا مواليد العام 1982، ما ادى إلى شهر الشخص المجهول مسدسه الحربي وأطلق خمس طلقات نارية على العامل، استقرت في كتفه وبطنه وثلاث طلقات في رجليه وفر إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



ولاحقا سلم مطلق النار نفسه إلى جهاز أمن الدولة. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. ونقل الجريح بواسطة الصليب الأحمر إلى احدى المستشفيات وحالته مستقرة.

