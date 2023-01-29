اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال يردّ على تقرير الـLBCI

جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح

جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح

تظاهرة امام قصر العدل ضد عويدات وغياب لأخرى داعمة له.. كيف كان المشهد على الأرض؟