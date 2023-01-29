مصدر في أمن الدولة: الإشكال الذي حصل فجر الأحد لا يشبهنا ولا يمثّلنا

أكد مصدر في أمن الدّولة أن ما حصل خلال إشكال فجر الأحد بين أحد عناصر أمن الدّولة وأحد المواطنين، لا يشبه المؤسسة ولا يمثّلها.وشدد المصدر على أن أقصى العقوبات المسلكيّة والقضائيّة سوف تُساق بحقّ كلّ مرتكب، إذا ثبت تحمُّلُه لمسؤوليّة الإشكال.واشار إلى أن المديريّة تنتظر نتائج التحقيقات التي تجري تحت إشراف القضاء.