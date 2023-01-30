هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات في بيان، "إقفال كل فروعها وأقسامها في الدكوانة والمناطق بسبب إستمرار إضراب موظفيها لحين تسوية أوضاعهم المالية والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة. على أن تستمر عملية دفع رسوم السير السنوية وتجديد وإستبدال رخص السوق البيومترية لدى المشغل البريدي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس".