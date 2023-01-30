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انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..

امن وقضاء
2023-01-30 | 09:05
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انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
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انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..

اليكم أسعار المحروقات

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 20000 ليرة والمازوت 20000 ليرة والغاز 13000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1048000 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 1073000 ليرة
المازوت: 1095000 ليرة
الغاز: 667000 ليرة
 
 
 
 
 

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