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الجيش: توقيف أشخاص في منطقة البقاع
امن وقضاء
2023-02-01 | 10:23
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الجيش: توقيف أشخاص في منطقة البقاع
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العاصي – الهرمل المواطن (ج.ح.) لمحاولته الدخول خلسة إلى الأراضي السورية بهدف المغادرة بعدها إلى الأراضي التركية حسب اعترافه، ولوجود مذكرات توقيف عدة في حقه بجرائم السرقة والاحتيال والتزوير وفرض الخوات، ولقيامه في تواريخ سابقة باستئجار سيارات ثمّ بيعها في بلدة بريتال.
كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة مشاريع القاع، المواطنين (ح.ف.) و(م.ك.) و(س.ا.) لتأليفهم مع آخرين عصابة ترتكب أعمال سرقة في المنطقة عينها ومحيطها، وكانوا قد سرقوا بتاريخ 28/1/2023 كمية من الذهب ومبلغاً مالياً من أحد المنازل.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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