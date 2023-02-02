توقيف تاجر مخدرات في زحلة بعد دهم منزله

دهمت دورية لمديرية المخابرات في البقاع في عملية نوعية منزل تاجر للمخدرات من آل (أ) في حارة الراسية في زحلة واوقفته، وتم نقله إلى قيادة منطقة البقاع في أبلح.



وبوشرت التحقيقات.