جدول جديد لأسعار المحروقات...

اليكم جدول لأسعار المحروقات لليوم 3-2-2023

إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13000 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان 12000 ليرة لبنانية. أما سعر المازوت فانخفض 8000 ليرة لبنانية وارتفع سعر الغاز 9000 ليرة لبنانية.



وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 1200000 ل.ل.

بنزين 98 أوكتان: 1227000 ل.ل.

المازوت: 1217000 ل.ل.

الغاز: 761000 ل.ل.