بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa

بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa.. ماذا جاء فيه؟

تم الإتفاق بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اعتماد سعر Sayrafa 38000 لسحوبات رواتب القطاع العام لشهر شباط وفقًا للتعميم الأساسي ١٦١.

بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف ولإنصاف موظفي القطاع العام.