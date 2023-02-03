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o
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سامي الجميل: من اليوم أقول إننا سنعطّل الانتخابات في حال كنتم تريدون أن تنتخبوا مرشحاً جديداً يغطي سلاح حزب الله
امن وقضاء
2023-02-03 | 05:33
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سامي الجميل: من اليوم أقول إننا سنعطّل الانتخابات في حال كنتم تريدون أن تنتخبوا مرشحاً جديداً يغطي سلاح حزب الله
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