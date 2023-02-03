الـLBCI تنشر أسماء المضاربين على العملة وأسماء الغروبات التي ترفع سعر الدولار...

دولار السوق السوداء متفلت من أي ضوابط...

أربعة أيام على صدور الاستنابات القضائية التي كلف فيها القضاء الأجهزة الأمنية توقيف الصرافين و المضاربين على العملة والمتسببين بانهيارها واقتيادهم مخفورين.



لكن المضاربين الكبار على ما يبدو عصاة على التوقيف حتى الآن وبدل أن تردعهم الاستنابات عمدوا الى رفع سعر صرف الدولار من حوالى 58 ألف الى 64 ألف ليرة عبر غروبات الواتسأب.