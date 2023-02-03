القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟

باسكال، طبيب وضع جنى عمره في احد المصارف، منع المصرف وصول باسكال لأمواله، فراودته أفكار الاقتحام، التي ردت للبعض جزءا من ودائعهم.