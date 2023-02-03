غرق 3 اطفال سوريين في قناة مائية شرق سهل القاع

توفي ثلاثة أطفال من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات مشاريع القاع، غرقا في قناة مائية شرق سهل القاع ملأتها الأمطار الغزيرة والسيول.



ومن بين الاطفال شقيقان، وطفل آخر، لا تتجاوز اعمارهم العشر سنوات.



ونقلت جثثهم الى مستشفى الهرمل الحكومي بواسطة الدفاع المدني، بعد عمليات بحث قام بها عناصر من الجيش ومديرية المخابرات وبمساعدة من البلدية التي استقدمت جرافة.



وبوشر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.