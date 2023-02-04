نصائح مهمّة للّذين يعتمدون على الفحم في التدفئة خلال فصل الشتاء

نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة نصائح مهمّة للّذين يعتمدون على الفحم في التدفئة خلال فصل الشتاء، إذ إنه يسبب بالاختناق.



والنصائح هي التالية:



- عدم إدخال الفحم إلى المنزل قبل اكتمال عملية الاحتراق

-عند استعماله للتدفئة، إحرص على ترك منفذ لتهوئة المنزل تفاديا لاي خطر

-تأكد من إخماد النار جيدا قبل الدخول إلى النوم.