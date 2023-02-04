معلومات للـLBCI: توقيف مجموعة من الصرافين ومن بينهم علي نمر الخليل الملقب بعلي الله وقريبه عيسى كنج وآخرون برزت اسماؤهم في الفترة الاخيرة كأبرز المضاربين على العملة الوطنية

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