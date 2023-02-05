حملة توقيفات لصرافيين غير شرعيين...ماذا في التفاصيل؟

احصاءات غرفة التحكم: 9 جرحى في 3 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية

احصاءات غرفة التحكم: 9 جرحى في 3 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية

معلومات للـLBCI: توقيف مجموعة من الصرافين ومن بينهم علي نمر الخليل الملقب بعلي الله وقريبه عيسى كنج وآخرون برزت اسماؤهم في الفترة الاخيرة كأبرز المضاربين على العملة الوطنية