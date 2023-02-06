إنخفاض بأسعار المحروقات...

إنخفاض بأسعار المحروقات...

إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 28 ألف ليرة لبنانية و98 أوكتان 29 ألف ليرة. كما انخفض سعر المازوت 28 ألف ليرة والغاز 18 ألف ليرة.



وأصبحت الاسعار كالآتي:



- البنزين 95 أوكتان: 1172000 ليرة



- البنزين 98 أوكتان: 1198000 ليرة



- المازوت: 1189000 ليرة



- الغاز: 743000 ليرة