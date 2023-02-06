حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد سطرت محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات في عدد من بلدات قضاء مرجعيون

جال رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة في النبطية بالتفويض محمد بيطار ومراقبو الوزارة، بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة مكتب مرجعيون حاصبيا، على أصحاب المولدات الخاصة والتابعة للبلديات في عدد من بلدات قضاء مرجعيون للكشف على فواتير الدفع، وللتأكد من إلتزامهم القرارات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ، وذلك بعد شكاوى عدة من المواطنين.



وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين ووجهت إنذارات بضرورة التزام كل ما ورد في قرار الوزارة.