"الريجي" ضبطت 400 صندوق سجائر مهربة

تسطير محضر بالمخالفين

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت في السياق كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية تزيد عن 400 صندوق سجائر مهربة بنتيجة عملية دهم لأحد المستودعات.



وسُطرَ محضر بالمخالفين ينظر فيه القضاء المختص، وفق بيان عن "الريجي".