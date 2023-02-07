اجتماع مجلس القضاء الاعلى لم يُعقد اليوم

ما هي اسباب عدم انعقاد المجلس؟

لم يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الذي دعا اليه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بسبب عدم تأمين النصاب القانوني للجلسة.



والاجتماع الذي كان مخصصا للبحث في مخرج لتحقيقات انفجار مرفأ بيروت وسحب فتيل التوتر القائم، حضره الرئيس غسان عويدات والقضاة الياس ريشا وميراي الحداد وحبيب مزهر، وغاب عنه الرئيس سهيل عبود، والقاضيان داني شبلي وعفيف الحكيم، علما أن النصاب القانوني لاي جلسة هو 6 اعضاء من أصل 7.