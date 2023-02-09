الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
2
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
2
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ريان البعريني خرجت ولم تعُد... هل من يعرف مكانها؟
امن وقضاء
2023-02-09 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ريان البعريني خرجت ولم تعُد... هل من يعرف مكانها؟
القوى الامنية تعمم صورة المفقودة
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة ريان محمود البعريني (مواليد عام 1990، لبنانية).
والبعريني غادرت حوالي الساعة 9،00 من تاريخ 8-02-2023 منزلها الكائن في ضهر العين ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّها تعاني من أمراض عقليّة واضطرابات عصبيّة، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 415463-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
امن وقضاء
ريان محمود البعريني
القوى الامنية
مفقودة
التالي
خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟
الدفاع المدني: مستمرون وعناصر الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر في تنفيذ مهام الإنقاذ في تركيا وسوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-25
مقتل طيارين في تحطم طائرة في الفيليبين فيما أخرى لا تزال مفقودة
أخبار دولية
2023-01-25
مقتل طيارين في تحطم طائرة في الفيليبين فيما أخرى لا تزال مفقودة
0
أمن وقضاء
2023-01-19
روزيت السيّد وهناء صبرا مفقودتان. هل تعرفون مكانهما؟
أمن وقضاء
2023-01-19
روزيت السيّد وهناء صبرا مفقودتان. هل تعرفون مكانهما؟
0
آخر الأخبار
2023-01-16
عقيص من الرملة البيضاء: لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة
آخر الأخبار
2023-01-16
عقيص من الرملة البيضاء: لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة
0
أمن وقضاء
2023-01-04
تعميم صورة المفقودة فاطمة فرحات.. هل من شاهدها؟
أمن وقضاء
2023-01-04
تعميم صورة المفقودة فاطمة فرحات.. هل من شاهدها؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
0
امن وقضاء
04:55
خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟
امن وقضاء
04:55
خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟
0
امن وقضاء
16:33
الدفاع المدني: مستمرون وعناصر الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر في تنفيذ مهام الإنقاذ في تركيا وسوريا
امن وقضاء
16:33
الدفاع المدني: مستمرون وعناصر الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر في تنفيذ مهام الإنقاذ في تركيا وسوريا
0
امن وقضاء
2023-02-08
مولوي: لاجراء مسح شامل بخصوص الابنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن والانجرافات على الطرقات
امن وقضاء
2023-02-08
مولوي: لاجراء مسح شامل بخصوص الابنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن والانجرافات على الطرقات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-01-12
كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بأرقام عربية... وهذا سعرها!
منوعات
2023-01-12
كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بأرقام عربية... وهذا سعرها!
0
امن وقضاء
2023-01-31
سرقت نحو مئة ألف دولار أميركي على مدى أربع سنوات من المنزل الذي كانت تعمل فيه ... إليكم ما حصل أثناء مغادرتها لبنان عبر المطار
امن وقضاء
2023-01-31
سرقت نحو مئة ألف دولار أميركي على مدى أربع سنوات من المنزل الذي كانت تعمل فيه ... إليكم ما حصل أثناء مغادرتها لبنان عبر المطار
0
فنّ
2023-02-06
جوائز غرامي... إليكم لائحة أبرز الفائزين لسنة 2023
فنّ
2023-02-06
جوائز غرامي... إليكم لائحة أبرز الفائزين لسنة 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-15
هل سيستمر العمل بمنصة صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-15
هل سيستمر العمل بمنصة صيرفة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
المطران عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"
أخبار لبنان
08:00
المطران عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"
0
أخبار دولية
06:46
الفريق اللبناني يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان (فيديو)
أخبار دولية
06:46
الفريق اللبناني يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
06:08
محصّلة الخسائر البشرية والدمار بعد زلزال تركيا..
تقارير نشرة الاخبار
06:08
محصّلة الخسائر البشرية والدمار بعد زلزال تركيا..
0
أخبار لبنان
05:58
أهالي اللبنانيين المفقودين بانتظار أي معلومة عن ذويهم
أخبار لبنان
05:58
أهالي اللبنانيين المفقودين بانتظار أي معلومة عن ذويهم
0
أخبار لبنان
05:38
باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً
أخبار لبنان
05:38
باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً
0
أخبار دولية
05:20
كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟
أخبار دولية
05:20
كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟
0
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
2
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
3
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
4
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
5
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
6
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
7
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
8
أخبار سياسية
13:33
وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...
أخبار سياسية
13:33
وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store