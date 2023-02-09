ريان البعريني خرجت ولم تعُد... هل من يعرف مكانها؟

القوى الامنية تعمم صورة المفقودة

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة ريان محمود البعريني (مواليد عام 1990، لبنانية).



والبعريني غادرت حوالي الساعة 9،00 من تاريخ 8-02-2023 منزلها الكائن في ضهر العين ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّها تعاني من أمراض عقليّة واضطرابات عصبيّة، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 415463-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.