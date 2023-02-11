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طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.. لا تسلكوها

امن وقضاء
2023-02-11 | 00:21
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طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.. لا تسلكوها
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طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.. لا تسلكوها

أعلنت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

"عيناتا - الأرز
معاصر الشوف - كفريا
كفردبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
القبيات - الهرمل
الهرمل - سير الضنية
الهرمل - مشمش
ترشيش - زحلة". 

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