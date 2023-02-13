مخابرات الجيش: سلسلة توقيفات في طرابلس

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبنانية في مدينة طرابلس السوري ب.ع، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر دخوله مسلحا إلى أحد المحلات وتهديده الموظفات داخله.



كما أوقفت المواطنة ع.ع وزوجها س.ش لإقدامهما، مع شخص ثالث، على توزيع حبوب مخدرة.