أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
جبل لبنان
10
o
متن
10
o
كسروان
10
o
الشمال
8
o
الجنوب
10
o
البقاع
6
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
حرملك
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
10
o
جبل لبنان
10
o
متن
10
o
كسروان
10
o
الشمال
8
o
الجنوب
10
o
البقاع
6
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخابرات الجيش: سلسلة توقيفات في طرابلس
امن وقضاء
2023-02-13 | 16:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مخابرات الجيش: سلسلة توقيفات في طرابلس
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبنانية في مدينة طرابلس السوري ب.ع، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر دخوله مسلحا إلى أحد المحلات وتهديده الموظفات داخله.
كما أوقفت المواطنة ع.ع وزوجها س.ش لإقدامهما، مع شخص ثالث، على توزيع حبوب مخدرة.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
امن وقضاء
المخابرات
الجيش اللبناني
طرابلس
التالي
فصيلة جبيل تلقي القبض على عدّة مجرمين بجرائم متنوّعة
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:02
واشنطن: فتح سوريا معبرين جديدين "أمر جيّد" إذا كان الأسد "جديّا"
أخبار دولية
17:02
واشنطن: فتح سوريا معبرين جديدين "أمر جيّد" إذا كان الأسد "جديّا"
0
أخبار دولية
16:40
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: "لا مؤشر الى أنشطة لكائنات فضائية"
أخبار دولية
16:40
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: "لا مؤشر الى أنشطة لكائنات فضائية"
0
أخبار دولية
16:25
السودان يرسل طائرة مساعدات إلى سوريا للمتضررين من الزلزال
أخبار دولية
16:25
السودان يرسل طائرة مساعدات إلى سوريا للمتضررين من الزلزال
0
امن وقضاء
16:22
مخابرات الجيش: سلسلة توقيفات في طرابلس
امن وقضاء
16:22
مخابرات الجيش: سلسلة توقيفات في طرابلس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
0
امن وقضاء
13:49
حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة
امن وقضاء
13:49
حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة
0
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
0
امن وقضاء
11:20
أمن الدولة توقف 6 أشخاص في بلدة مركبا قضاء مرجعيون لاقدامهم على التنقيب عن آثار في مغارة
امن وقضاء
11:20
أمن الدولة توقف 6 أشخاص في بلدة مركبا قضاء مرجعيون لاقدامهم على التنقيب عن آثار في مغارة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:25
ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا
أخبار دولية
04:25
ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في اليوم العالمي للمصابين بداء الصرع: أين الدواء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في اليوم العالمي للمصابين بداء الصرع: أين الدواء؟
0
امن وقضاء
09:01
توقيف سوري لإقدامه على سرقة أجهزة إلكترونية في بلدة دير الزهراني
امن وقضاء
09:01
توقيف سوري لإقدامه على سرقة أجهزة إلكترونية في بلدة دير الزهراني
0
امن وقضاء
13:49
حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة
امن وقضاء
13:49
حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:44
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
0
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
0
رياضة
13:58
نهائي كرة القدم الاميركية شهد متابعة الملايين حول العالم
رياضة
13:58
نهائي كرة القدم الاميركية شهد متابعة الملايين حول العالم
0
أخبار دولية
13:55
القمّة العالمية للحكومات في أبو ظبي ومصر ضيفة شرف على القمة
أخبار دولية
13:55
القمّة العالمية للحكومات في أبو ظبي ومصر ضيفة شرف على القمة
0
أخبار دولية
13:52
مرّة جديدة... موهبة لبنانية تبرز في الخارج
أخبار دولية
13:52
مرّة جديدة... موهبة لبنانية تبرز في الخارج
0
امن وقضاء
13:49
حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة
امن وقضاء
13:49
حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في اليوم العالمي للمصابين بداء الصرع: أين الدواء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في اليوم العالمي للمصابين بداء الصرع: أين الدواء؟
0
أخبار دولية
13:26
كنوز تراثية وتاريخية في تركيا نالت حصّتها من الزلزال
أخبار دولية
13:26
كنوز تراثية وتاريخية في تركيا نالت حصّتها من الزلزال
0
أخبار دولية
13:23
هل تنجحُ أزمة الزلزال في عودة سوريا الى الحضنِ العربي؟
أخبار دولية
13:23
هل تنجحُ أزمة الزلزال في عودة سوريا الى الحضنِ العربي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
09:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
أخبار سياسية
09:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
اقتصاد
02:09
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:09
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
3
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
4
فنّ
05:26
إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)
فنّ
05:26
إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)
5
امن وقضاء
10:39
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
امن وقضاء
10:39
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
6
فنّ
05:06
قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟
فنّ
05:06
قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟
7
منوعات
07:58
مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)
منوعات
07:58
مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)
8
اقتصاد
05:27
اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية
اقتصاد
05:27
اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store