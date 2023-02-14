ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

جدول لاسعار المحروقات..



إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 52000 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان 53000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 50000 ليرة لبنانية والغاز 33000 ليرة لبنانية.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 1321000 ل.ل.

بنزين 98 أوكتان: 1352000 ل.ل.

المازوت: 1295000 ل.ل.

الغاز: 847000 ل.ل.