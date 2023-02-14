مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا

من تحت ركام فندق اوزهان في تركيا مصير يبقى مجهولاً للياس حداد ومحمد المحمد، ومواطنين سوريين واتراك بعد ٩ أيام من الزلزال.