ينقّبون عن الآثار في مركبا... فأوقفتهم أمن الدّولة

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة عصابة في النبطية مؤلفة من اللبنانيّين (ح. ح.) و (م. ح.) و (ح. م.) و (خ. ح.) و (م. م.)، كانوا ينقّبون عن الآثار في بلدة مركبا.



وبعد التحقيق معهم، تمّت إحالتهم إلى الجهات المختصّة بناءً لإشارة القضاء.