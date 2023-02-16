أمن الدّولة توقف شبكة تسرق أموال النازحين

بعد توافر معلومات عن قيام اللبنانيّين (م. ق.) و(ع. م.) والسوريّ (ح. م.)، بابتزاز النّازحين السوريّين في منطقة البقاع الغربيّ – غزّة، عن طريق الضغط عليهم لسحب بطاقاتهم الإئتمانيّة منهم وقبض مساعدات عائدة للسوريّين من عدّة بنوك في المنطقة، وأخذ نسبة مئويّة منها، وبعد أخذ إشارة القضاء، أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة الثلاثة المذكورة أسماؤهم أعلاه، وتمّ التحقيق معهم وإحالتهم على النيابة العامّة التمييزيّة في البقاع لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم.