إخماد حريق اندلع في مصرفين في منطقة بدارو

تمكّن فوج اطفاء مدينة بيروت –القطاع الأول، منذ قليل، من إخماد الحريق الذي اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما (بنك عوده و فرنسبنك ) حيث عملت فرق الاطفاء في الفوج على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة، بحسب دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت.