مداهمات وإطلاق نار بين تجّار مخدرات والجيش

غرّد الجيش اللّبناني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ان عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات تنفّذها وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا- البقاع. وتعرّض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران، ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين".