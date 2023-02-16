مواجهات بين الجيش ومطلوبين في حورتعلا..

حصلت مواجهات في حورتعلا بين الجيش اللبناني ومطلوبين في البلدة، في منزل المطلوب الأساسي زين العابدين المصري ما أدى الى استشهاد ثلاثة عسكريين في المخابرات هم ح.ش، وج.ا.ش، وب. ج، وقتل ثلاثة مطلوبين بقيت هويتهم غير معروفة بالنسبة للامنيين.





وقد أعلن الجيش على صفحته الرسميّة في تويتر استشهاد عناصر المخابرات.