فريق الشباب اللبناني يعود من تركيا إلى لبنان

وصل فريق الشباب اللبناني والمعروف بشباب الارز 11 إلى مطار بيروت الدولي، بعدما أتموا مهمتهم في تركيا بنجاح وانتشلوا كلا من اللبنانيين محمد المحمد والياس حداد بالاضافة الى الطفلة لين قدورة.