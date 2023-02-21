حريق في أحد المعامل في الناعمة (فيديوهات)

اندلع حريق في أحد المعامل في منطقة الناعمة.



وقد أظهرت مقاطع الفيديو، النيران والدخان الأسود المتصاعد جراء الحريق.

وفي هذا السياق، أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه "بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أرسل قائد فوج الإطفاء العقيد ماهر العجوز قوة من فوج إطفاء بيروت إلى منطقة الناعمة للمؤازرة في عمليات إخماد الحريق الكبير المندلع في معمل للأدوات الكهربائية في منطقة الناعمة".