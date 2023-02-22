غريو تزور قيادة لواء المشاة السادس- بعلبك: فرنسا تقف إلى جانب مؤسسة الجيش في ظلّ الأزمة الحالية

غريو تزور قيادة لواء المشاة السادس- بعلبك

زارت السفيرة الفرنسية آن غريو، برفقة وفد من السفارة، قيادة لواء المشاة السادس- بعلبك حيث حضرت إيجازًا عن مهمات اللواء والإجراءات المتخذة لحفظ الاستقرار وملاحقة المخلين بالأمن في قطاع مسؤوليته.



وشكرت غريو قائد اللواء وعناصره، منوّهةً بالجهود والتضحيات التي تبذلها المؤسسة العسكرية في سبيل حماية لبنان والحفاظ على سلمه الأهلي.



وأكدت السفيرة الفرنسية وقوف فرنسا إلى جانب المؤسسة في ظلّ الأزمة الحالية.