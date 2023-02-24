مصدر في أمن الدولة: لا موقوفين لدينا من دون إشاراتٍ قضائيّة

أوضح مصدرٌ في أمن الدّولة، أنّه لا يوجد في المديريّة العامّة لأمن الدّولة أيّ موقوفٍ من دون وجود مسوّغٍ قانونيّ، كما أنّه لم يتمّ توقيف أيّ شخصٍ خلال الأيّام القليلة الماضية وكما دائماً، إلّا بعد الاستحصال على الإشارة القضائيّة المطلوبة.