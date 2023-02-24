الامن العام: إعتباراً من 6 آذار يمكن التقدّم بطلب جواز سفر من دون موعد مسبق

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان " الآلية الجديدة للإستحصال على جوازات سفر ، بعد توافر كمية من جوازات السفر البيومترية، وفقاً لما يلي:



إعتباراً من 06/03/2023 تلغى كل المواعيد الممنوحة سابقاً على المنصة لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة، يمكن للمواطنين إعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه التوجه مباشرةً إلى المراكز الإقليمية للتقدّم بطلب جواز سفر دون الحاجة لموعد مسبق.

فيما خص الراغبين بالإستحصال على جوازات سفر بصورة مستعجلة لدى دائرة العلاقات العامة، يباشر تسجيل مواعيد جديدة على المنصة إعتباراً من تاريخ 01/03/2023 لتحديد موعد خلال خمسة أيام كحدٍ أقصى".