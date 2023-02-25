اعتقال رجل الأعمال اللبناني محمد إبراهيم بزي في رومانيا

اعتُقل رجل الأعمال اللبناني محمد إبراهيم بزي، الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية على أنه إرهابي، في رومانيا الجمعة بتهمة التهرب من العقوبات وغسيل الأموال.وبزي متهم باستخدام شبكة أعماله الواسعة للتهرب من العقوبات الأميركية على حزب الله.ويُزعم أنه أنشأ شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء مصدر الأموال وإخفاء تعاملاته مع حزب الله، بما في ذلك تزويدهم بالأسلحة والذخيرة.وكان بزي أحد الأفراد المستهدفين سابقًا في عملية كاساندرا، من قبل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) والتي استهدفت الأنشطة الإجرامية العالمية لحزب الله، بما في ذلك تهريب المخدرات وغسيل الأموال.وانطلقت العملية في العام 2008 واستمرت حتى العام 2015، ما أدى إلى اعتقال ومحاكمة العديد من الأفراد المتورطين في شبكة تابعة لحزب الله.