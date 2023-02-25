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الجيش: توقيف 3 مطلوبين في منطقة حي السلم
امن وقضاء
2023-02-25 | 16:07
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الجيش: توقيف 3 مطلوبين في منطقة حي السلم
بيان صادر عن الجيش..
اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه انه بتاريخ 25/2/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية المواطنين (ا.ز.) و (ا.ز.) و (م.ن.) لوجود مذكرات توقيف في حقهم بجرائم إطلاق النار وإصابة أشخاص والسلب والسرقة والتعدي على المواطنين وتعاطي المخدرات وترويجها.
وضُبطت في حوزتهم دراجة نارية دون أوراق قانونية ومسدس حربي وعدد من الهواتف الخلوية ومبلغ من المال.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.
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