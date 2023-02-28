التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر

في ملف إحالة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد، علمت الـLBCI أن اللجنة الطبية في المديرية قررت التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر.



علماً بأن العميد البيسري كان سيحال الى التقاعد الخميس المقبل، وكانت مسألة التمديد له دونها صعوبات تتصل بوضعه الصحي، قبل أن يزال هذا العائق.