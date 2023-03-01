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قتيل وجريح سقوطا من منحدر شاهق في بطرماز ـ الضنية

امن وقضاء
2023-03-01 | 10:01
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قتيل وجريح سقوطا من منحدر شاهق في بطرماز ـ الضنية
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قتيل وجريح سقوطا من منحدر شاهق في بطرماز ـ الضنية

لقي ص. ح. حتفه وأصيب ح. ع. بكسور وجروح ورضوض إثر سقطوهما من على منحدر شاهق في منطقة حقل الكيف في بلدة بطرماز ـ الضنية المطل على مجرى نهر البارد، خلال محاولتهما قطف بعض الأعشاب والحشائش الموجودة في المنطقة.

وتمكنت فرق الإنقاذ في جهاز الطوارئ والإغاثة من سحب الشابين ونقلهما إلى مستشفى الضنية الحكومي.

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