قتيل وجريح سقوطا من منحدر شاهق في بطرماز ـ الضنية

لقي ص. ح. حتفه وأصيب ح. ع. بكسور وجروح ورضوض إثر سقطوهما من على منحدر شاهق في منطقة حقل الكيف في بلدة بطرماز ـ الضنية المطل على مجرى نهر البارد، خلال محاولتهما قطف بعض الأعشاب والحشائش الموجودة في المنطقة.



وتمكنت فرق الإنقاذ في جهاز الطوارئ والإغاثة من سحب الشابين ونقلهما إلى مستشفى الضنية الحكومي.