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جريح في اشكال فردي تطور الى اشتباك في عين الحلوة
امن وقضاء
2023-03-01 | 13:51
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جريح في اشكال فردي تطور الى اشتباك في عين الحلوة
توتر الوضع الامني مساء اليوم في مخيم عين الحلوة حيث يشهد الشارع الفوقاني في حي الصفصاف اشتباكات بين مجموعة من الشبان محسوبة على حركة فتح وآخرين من مجموعات اسلامية متشددة.
وفي التفاصيل ان شابا من منطقة البركسات اصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ واثناء قيام مجموعة من الشبان بنقله الى المستشفى ومرورهم بحي الصفصاف جرى استفزاز واشكال بينهم وبين مجموعة من الشبان من الصفصاف، تطور الى اشتباك وتبادل لاطلاق النار.
وتعمل القوة الفلسطينية المشتركة على تطويق الاشكال ومنع تطوره، بحسب الوطنية للاعلام.
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جريح
اشكال فردي
عين الحلوة
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