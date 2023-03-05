قوى الأمن: لتوخي الدقة في نقل أي خبر يتعلق بنا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق واتساب من جديد خبرا غير صحيح تم نشره بتاريخ سابق مفاده "فضيحة إنشاء وإدارة شبكة دعارة في مدينة بعلبك، وأن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت الضابط المتورط بهذه الفضيحة بالاشتراك مع آخرين"، علما أن هذه المديرية العامة قد نفت هذا الخبر بتاريخ 25/2/2019.



يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تؤكد مجددا أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وتشدد على ضرورة توخي الدقة في أثناء نقل أي خبر يتعلق بها. وتطلب ممن تلقى الخبر المغلوط عبر تطبيق واتساب، إعادة نشر هذا التوضيح لمرسله صونا للحقيقة".