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بالجرم المشهود...توقيف سوري يسرق منزلا في صور

امن وقضاء
2023-03-08 | 07:20
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بالجرم المشهود...توقيف سوري يسرق منزلا في صور
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بالجرم المشهود...توقيف سوري يسرق منزلا في صور
أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في الجنوب، السوريّ (ع. ن.)، أثناء قيامه بسرقة منزل في صور.

وفي التفاصيل، وردت معلومة إلى مكتب أمن الدّولة في صور، حول اقتحام رجلٍ لمنزل سيّدة، قفزاً من فوق السور، ومن المحتمل أن يكون سارقًا. 

على الفور، تحرّكت دوريّة من أمن الدّولة إلى المكان، وعمدت إلى تطويق المنزل ودهمه، وألقت القبض على السارق، متلبّساً بالجرم المشهود، وفي جعبته حقيبة تحتوي على آلاف الدّولارات المسروقة، بالإضافة إلى ملايين بالليرة اللبنانيّة وبعض المسروقات المنزليّة، واقتادته إلى مديريّة الجنوب في صور.

وبعد التحقيق معه تحت إشراف القضاء، تمّ تسليم المسروقات إلى السيّدة صاحبة المنزل المسروق، بأمرٍ من النيابة العامّة في الجنوب، وسوف يتمّ تسليم السارق إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.

أخبار لبنان

امن وقضاء

سرقة منزل

أمن الدولة

صور

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